Коронавирус

РБКРБККарелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Расслабляться пока рано», — отметил Парфенчиков в соцсети.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

В правительстве Карелии прокомментировали необходимость соблюдения двухнедельного карантина приезжими

Karelia.news05:40

Глава Карелии поручил ужесточить контроль за соблюдением «масочного» режима

Московский Комсомолец05:25

Парфенчиков несколько ужесточил карантинные меры в Карелии

Петрозаводск говоритвчера в 13:49

Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Столица на Онеговчера в 23:40

В Карелии ужесточен карантинный режим

АиФ Карелиявчера в 17:07

Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса

Интерфакс03:15

Парфенчиков снова изменил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Карелинформвчера в 13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Политика

В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией

В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
Lenta.ru 07:27
12
Происшествия

В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета

В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
132
Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
430
Футбол

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

Вести.Ru 08:51
1
Происшествия

Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена

Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
566
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
587
Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM 07:23
14
Общество

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
431
Космос

Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году

ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС вчера в 06:27
2
Экономика

Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38
93
Общество

ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты

33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50
26
Экономика

В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников

Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
459
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей

По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
25
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу активов

Сбербанк заплатил «Яндексу» 2,4 млрд руб. за 25% плюс одну акцию в компании «Яндекс.Деньги» и стал ее единственным владельцем, сообщили в пресс-службе банка.
Коммерсантъ 06:23
111
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия вчера в 06:27
4K
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
81
Происшествия

В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья

Российская газета 09:12
21
Политика

Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном

Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон.
РБК 08:35
1
Общество

В Хабаровске напали на освещающего протесты «навальниста»

Неизвестные избили журналиста, ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева, в последнее время занимавшегося освещением местных протестов.
ЗакC.Ру 08:47
7
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
466
Общество

McDonald’s откроет рестораны внутри магазинов Х5

Интерфакс 03:10
57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца

Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
12
Политика

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:39
171
Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
60
Автоспорт

Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи

Газета.Ru 08:42
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
435
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
219
Армия и оружие

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

REGNUM вчера в 06:45
11
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
55
Политика

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Коммерсантъ 05:25
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артур Олегович Парфенчиков
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Карелия с 25 сентября 2017.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное