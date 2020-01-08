Общество
Российская газетаКарлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. Об этом он рассказал на специально созванной пресс-конференции в Бейруте, куда тайно бежал из Токио.
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Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Армия и оружие
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Армия и оружие
ЕС считает незаконным меморандум Триполи и Анкары
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что меморандум о взаимопонимании между Триполи и Анкарой не соответствует международному морскому праву.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Политика
Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политика
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном
Трамп считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а РФ и Европе отказаться от действующей.
Авто
В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают вариант переезда в Канаду
Якобы супруги всерьез рассматривают возможность переезда за океан, а после удачных каникул в Канаде они рассматривают именно Канаду как одно из лучших мест для переезда.
Теннис
Определились все четвертьфинальные пары ATP Cup
На командном турнире ATP Cup определились все пары четвертьфиналистов. Последним участником плей-офф стала сборная Канады.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Спорт
МОК готов рассмотреть вопрос о допуске россиян к участию в Олимпиаде
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК рассмотрит вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио только после окончательного решения Спортивного арбитража (САS), сообщает Reuters.
Политика
Путин и Эрдоган назвали убийство Сулеймани рискованным для США
Во время выступления российский и турецкий лидеры заявили, что убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе являются рискованными и неправомерными.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Кино
В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Футбол
Армани: «Если Арно хочет купить „Милан“, то я тоже могу это сделать»
Модельер и основатель компании Armani Джорджо Армани прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Vuitton Бернар Арно может приобрести "Милан":Если Бернар Арно хочет купить "Милан", то и я могу это сделать.
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.