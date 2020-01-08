Общество

РИА НовостиРИА НовостиКарлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране

Карлос Гон объяснил свое решение направиться из Японии в Ливан вопреки запрету на выезд побегом от "отсутствия правосудия" и незаконного судебного преследования. Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал.
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Ария сбежавшей «виолончели»

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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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