Общество
РИА НовостиКарлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране
Карлос Гон объяснил свое решение направиться из Японии в Ливан вопреки запрету на выезд побегом от "отсутствия правосудия" и незаконного судебного преследования. Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Токио, в конце декабря сбежал.
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Происшествия
МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Кино
В Сети появились первые фото Паттинсона в образе Бэтмена
Один из пользователей соцсети Twitter опубликовал фото со съёмок фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Армия и оружие
Советник премьера Израиля назвал Сулеймани современным Мориарти
Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн назвал убитого Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде современным Мориарти.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
На открытие торгов в понедельник, 6 января, рубль снижается к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в России
Политика
Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана после атаки на американские базы в Ираке.
Армия и оружие
Советские «Эльбрусы» успешно прорвали американскую систему ПРО
Ракеты Qiam-1, которые Иран выдаёт за собственную разработку, являются советскими баллистическими ракетами, входившими в состав комплексов «Эльбрус», при этом, утверждения Ирана о том, что это модернизированные ракеты, также в корне не верно, поскольку ни по своей скорости, ни по своей дальности, ракеты Qiam-1 вообще не отличаются от советских образцов вооружения.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
Общество
Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов
С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
Авария произошла около 18:00, 37-летний водитель на Kia Rio сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Авто
Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Армия и оружие
CNN опубликовала фото последствий ракетной атаки Ирана
Телекомпания CNN опубликовала спутниковый снимок Planet Labs Inc, на котором запечатлены повреждения на военной базе Айн аль-Асад в Ираке.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.