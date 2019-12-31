Общество
Газета.RuКарлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии
Экс-глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, который поспешно покинул Японию, где находился под домашним арестом, отверг слухи в СМИ о влиянии семьи на его решение.
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Авто
Если ли смысл сейчас устанавливать на автомобиль газ?
Автомобильные эксперты рассказали, стоит ли российским водителям устанавливать на свои машины газовое оборудование.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Футбол
«Спартак» не отпускает Айртона в сборную Бразилии
Футбольный клуб «Спартак» принял решение не отпускать защитника Айртона в сборную Бразилии до 23 лет.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Общество
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Энергетика
России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи
Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Хоккей
Радулов принес победу «Далласу» в присутствии более 85 тысяч зрителей
Хоккей
Грязный силовой прием американца. Финский игрок ударился лицом об угол борта
Финн ударился лицом об угол борта и разбил в кровь лицо. Бичер получил за свое нарушение малый штраф.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Здоровье
Бочаров проверил строительство нового корпуса онкоцентра в Волгограде
Глава региона оценил ход его модернизации и строительство нового корпуса онкоцентра.
Происшествия
В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров
Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Музыка
Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Хоккей