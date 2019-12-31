Экс-глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, который поспешно покинул Японию, где находился под домашним арестом, отверг слухи в СМИ о влиянии семьи на его решение.

Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

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