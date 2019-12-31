Общество
Газета.RuКарлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии
Экс-глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, который поспешно покинул Японию, где находился под домашним арестом, отверг слухи в СМИ о влиянии семьи на его решение.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия
В Петербурге на пешехода упал горящий человек
В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Происшествия
В Судане разбился военный самолет
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Здоровье
Пошли в минус – в Мурманской области за десять месяцев естественная убыль населения составила 1483 человека
В регионе сохраняется миграционная убыль населения, которая в январе-октябре 2019 года составила 3653 человека, что на 9,2% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (3346 человек).
Общество
Факельное шествие в честь Бандеры прошло в Киеве
1 января в центре Киева примерно две тысячи националистов провели факельное шествие.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
Хоккей
Быков: у сборной России есть все шансы, чтобы играть в финале МЧМ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с «Ювентусом»
Полузащитник Деян Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с туринским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Орландо Блум спас Кэти Перри от затяжной депрессии
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Общество
Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД.
Наука
Рыбная диета не спасла древних инуитов от атеросклероза
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Кино