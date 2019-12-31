Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования. «Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — цитирует канал CNBC Гона.

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