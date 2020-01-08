Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. Об этом он рассказал на специально созванной пресс-конференции в Бейруте, куда тайно бежал из Токио.

Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

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