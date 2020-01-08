Общество
Российская газетаКарлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. Об этом он рассказал на специально созванной пресс-конференции в Бейруте, куда тайно бежал из Токио.
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Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
Экономика
Услуга за услугой: для бизнеса ДФО создают новые меры поддержки
Во имя развития На Дальнем Востоке с 2020 года для поддержки резидентов ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ) создается так называемый пул партнеров.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Кино
Apple выпустила первый трейлер сериала про разработчиков видеоигр
Apple показала первый трейлер «Mythic Quest: Raven’s Banquet». Сериал был выпущен для подписочного сервиса Apple TV+.
Экономика
В 2019 году в России ввели 3,5 Гвт новых генерирующих мощностей
По данным министерства, за семь лет в РФ в эксплуатацию введено 45 ГВт новых генерирующих мощностей, 250 тыс. км линий электропередач и 165 тыс. МВА трансформаторных мощностей, привлечено более 6,0 трлн рублей инвестиций, на 15 % обновлены основные фонды, существенно выросли резервы мощности в единой энергосистеме.
Армия и оружие
Трамп объявил о введении санкций против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Политика
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Политика
Биржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов
Цены на нефть и золото выросли примерно на 5% и 2% соответственно, а затем немного снизились, поскольку иранские официальные лица заявили, что их страна не хочет войны, а ракетные удары «завершили» ответ Иран на убийство генерала Сулеймани.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
В результате атаки Ирана на базы США в Ираке погибли 80 человек
В результате ракетной атаки Ирана на военные базы Соединённых Штатов в Ираке погибли 80 человек.
Происшествия
В ДТП на проспекте Мориса Тореза погибли двое подростков
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Происшествия
В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Авто
Nissan представил новый акустический сверхлегкий метаматериал
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Шоу-бизнес
Егору Криду приписывают новый роман с Анастасией Евдокиной
Поклонники Егора Крида начали приписывать ему роман с киберспортсменкой Анастасией Евдокиной.
Армия и оружие
Вооруженные силы США остаются в боевой готовности – Пентагон
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские ВС остаются в боевой готовности после ударов Ирана по базам США в Ираке.
Политика
Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
Армия и оружие
Стал известен точный ущерб от ракетного удара Ирана
В Пентагоне рассказали об ущербе, нанесенном американским военным базам в Ираке в результате иранского ракетного удара.