Общество

Российская газетаРоссийская газетаКарлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. Об этом он рассказал на специально созванной пресс-конференции в Бейруте, куда тайно бежал из Токио.
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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