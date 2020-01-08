Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.

Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии

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