Общество

Российская газетаРоссийская газетаКарлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека. Об этом он рассказал на специально созванной пресс-конференции в Бейруте, куда тайно бежал из Токио.
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Бывшего главу Nissan Карлоса Гона вызвали на допрос в генпрокуратуру Ливана

Вести.Ru22:20

Минюст Японии надеется, что Карлос Гон будет сотрудничать с японским судом

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Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

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Экс-главу Nissan вызвали на допрос в ливанскую прокуратуру

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Ария сбежавшей «виолончели»

Российская газета13:13

Экс-глава Nissan Карлос Гон сегодня вызван на допрос в ливанскую прокуратуру

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Экс-главу Nissan Гона вызвали на допрос в ливанскую генпрокуратуру

Известия14:51
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Политика

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
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Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
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Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана

Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
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«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
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Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные машины с «автоматом» в России.
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Политика

На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
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Происшествия

Мужчина и женщина погибли в ДТП в новогодние праздники в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита 19:42
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Наука

Искусственный интеллект настроили на рак груди

Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей.
News.ru 06 января в 01:13
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

По данным пресс-секретаря премьер-министра РФ Олега Осипова, глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов, пишет РИА Новости.
Инфорос 07:10
Игры

Вспомнить все: лучшие игры 2019 года

Геймеры могут считать 2019 год удачным — он выдался урожайным на яркие проекты, которые вызывают сильные эмоции и оставляют приятное «послевкусие».
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Происшествия

Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

ТАСС 20:40
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Sport24.ru 07:34
Хоккей

Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ

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Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
РИА Новости 15:52
Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в Майами

Из-за пополнения в семействе пара решила приобрести новый дом в Майами, который супруги показали фанатам.
Дни24 06 января в 07:49
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Наука

Курсы для беременных действительно повышают шансы на благополучные роды

Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу.
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Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 20:58
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
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Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Российская газета 12:50
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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон

По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
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Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену

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Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Красная весна вчера в 09:51
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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