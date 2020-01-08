Общество

Газета.RuГазета.RuКарлос Гон впервые после бегства из Японии выступил на публике

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон 8 января провел в Бейруте первую пресс-конференцию после того, как сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии.
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