Общество
Газета.RuКарлос Гон впервые после бегства из Японии выступил на публике
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон 8 января провел в Бейруте первую пресс-конференцию после того, как сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии.
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Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей.
Армия и оружие
Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами
Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
Политика
Названы версии крушения самолета в Иране
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Политика
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Авто
Компания Chery показала кроссовер Tiggo 8 для России
Компания Chery поделилась информацией об исполнении модели Tiggo 8, которое будет продаваться в России.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Кино
На авторов «Стриптизерш» подали иск на 40 млн долларов
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — военный обозреватель «Новой газеты» Фельгенгауэр
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, - считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
Авто
Показаны первые фото внедорожника Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Армия и оружие
Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности
Иран для нанесения ударов по американским базам применил жидкостные и твердотопливные ракеты, сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на американского военного эксперта.
Единоборства
Фьюри назвал Усика бомжом и раскритиковал президента WBO
Британский боксер Тайсон Фьюри в грубой форме отреагировал на предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой против узбекистанского боксера Баходира Жалолового, а также решение организации назначить украинского боксера Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.