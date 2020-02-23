Общество

BFM.ruBFM.ruВ Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии. До 1 марта в городе также отменяются и другие мероприятия, в том числе спортивные.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

В аптеках Венеции заканчиваются маски

Российская газета11:56

Празднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса

Газета.Ru07:03

Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Интерфакс10:40

Италия из-за коронавируса отменила последние дни Венецианского карнавала

РБК08:47

Власти Эмилии-Романьи из-за коронавируса закрыли школы и отменили мероприятия

ТАСС13:28

В Италии заявили о возможной отмене Венецианского карнавала из-за коронавируса

Известия07:02

В Италии из-за коронавируса отменяют Венецианский карнавал

Красная весна06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Российская газета 17:51
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

Партии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга

Возглавляемая канцлером Германии Ангелой Меркель партия Христианско-демократический союз может занять третье место на голосовании в парламент Гамбурга, говорится в прогнозе немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 23 февраля.
Известия 13:45
Космос

Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эро-ботов

В настоящее время астронавты на время полета лишены радости интимных утех, что может продлиться несколько месяцев или лет.
РЕН ТВ 17:51
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
РИА Новости вчера в 02:05
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском 11:30
Кино

Фильм «Лёд 2» собрал в России более 1 млрд рублей

RT на русском 18:29
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина

Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
9111.ru 21 февраля в 04:06
Общество

Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

RT на русском 15:39
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

News.ru вчера в 15:41
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
РИА Новости 05:21
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Общество

В Милане пройдет модный показ Armani без зрителей из-за коронавируса

Собака.ru 09:35
Происшествия

Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей

Российская газета 20 февраля в 21:32
Наука

Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей

Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Naked Science 21 февраля в 11:48
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Политика Сегодня 03:21
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 21 февраля в 18:15
Гаджеты

AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro

AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
3DNews 13:02
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Шоу-бизнес

Брак Любови Успенской и Александра Плаксина оказался фиктивным

Вокруг ТВ 09:13
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Футбол

«Барселона» предложила Мартинесу контракт с зарплатой €7 млн в год

Представители каталонского клуба уже провели встречу с 22-летним аргентинцем, предложив ему пятилетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
Metaratings 13:18
Футбол

Племянница футболиста «Падерборна» умерла на трибунах во время матча с «Баварией»

Племянница форварда «Падерборна» Стрели Мамба скончалась на трибунах во время матча 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги с мюнхенской «Баварией».
RT на русском вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье

Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Woman.ru 21 февраля в 09:06
Общество

Британия поменяет цвет паспортов после Brexit

После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Российская газета 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное