Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКарнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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В аптеках Венеции заканчиваются маски

Российская газета11:56

В Венеции завершили карнавал раньше срока из-за коронавируса

ТАСС08:16

Италия из-за коронавируса отменила последние дни Венецианского карнавала

РБК08:47

Празднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса

Газета.Ru07:03

В Италии заявили о возможной отмене Венецианского карнавала из-за коронавируса

Известия07:02

Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Интерфакс10:40

В Италии из-за коронавируса отменяют Венецианский карнавал

Красная весна06:56
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Происшествия

Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков

Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».
Известия 12:06
Общество

Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса

Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
ТАСС 11:01
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию

Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
RuNews24.ru вчера в 07:33
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
КП - Санкт-Петербург 10:55
Шоу-бизнес

«Держать не стали»: стала известна причина увольнения Шепелева

Как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Шепелев, недавно разорвавший контракт с Первым каналам, прокомментировал слухи о том, что новым ведущим программы «На самом деле» может стать актёр Тимур Еремеев.
Рамблер 12:17
Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Политика Сегодня 06:16
Биатлон

Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Газета.Ru 11:02
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Общество

Украинские власти предупредили о снижении пенсий

Большая часть жителей Украины получают пенсию ниже прожиточного минимума, сообщила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:46
Армия и оружие

Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет

Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Говорит Москва 12:21
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

BFM.ru 11:19
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
News.ru 09:07
Экономика

Стало известно, в каких регионах РФ вырастет реальная зарплата

Согласно макроэкономическому прогнозу, Якутия попала в число регионов, где в 2020 году ожидается максимальный рост заработных плат.
REGNUM 21 февраля в 01:05
Хоккей

Супруга Овечкина поздравила Александра с 700-й шайбой в НХЛ

Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская поздравила его с 700-й шайбой в регулярных чемпионатах.
Газета.Ru вчера в 15:57
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Кино

В Госдуме прошла демонстрация фильма «Холоп»

С речью выступил Владимир Жириновский В Госдуме России прошла демонстрация фильма "Холоп".
Деловое.ТВ 21 февраля в 03:34
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Хоккей

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо»

«Ак Барс» дома одержал победу над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Спорт-Экспресс 11:32
Армия и оружие

Наивные русские считают Запад другом, даже когда он их готов уничтожить

«Только 3% российских респондентов ответили, что считают Запад врагом России», - сказал «Левада-центр» *.
Свободная Пресса 11:33
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены

39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Пенза-Пресс 21 февраля в 08:01
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости 09:34
Авто

Кроссовер Renault Arkana представили под брендом Samsung

Компанией Renault Samsung Motors представлена южнокорейская версия купе-кроссовера Arkana. Данная модель получила название Samsung XM3.
Тарантас Ньюс 21 февраля в 10:13
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru 11:23
Футбол

«Байер» обыграл «Аугсбург» в Бундеслиге

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Байер" обыграл "Аугсбург" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена".
Чемпионат 11:32
Космос

Туристы на корабле Маска получат большую дозу радиации

Русская Планета 20 февраля в 19:01
Политика

Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Вести.Ru 11:05
Общество

Сколько стоили роды жены Джигана в Майами

Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
StarHit.ru 06:30
Игры

В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
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