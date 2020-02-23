Общество
ИнтерфаксКарнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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Происшествия
Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков
Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».
Общество
Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса
Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Шоу-бизнес
«Держать не стали»: стала известна причина увольнения Шепелева
Как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Шепелев, недавно разорвавший контракт с Первым каналам, прокомментировал слухи о том, что новым ведущим программы «На самом деле» может стать актёр Тимур Еремеев.
Происшествия
Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Общество
Украинские власти предупредили о снижении пенсий
Большая часть жителей Украины получают пенсию ниже прожиточного минимума, сообщила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Экономика
Стало известно, в каких регионах РФ вырастет реальная зарплата
Согласно макроэкономическому прогнозу, Якутия попала в число регионов, где в 2020 году ожидается максимальный рост заработных плат.
Хоккей
Супруга Овечкина поздравила Александра с 700-й шайбой в НХЛ
Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская поздравила его с 700-й шайбой в регулярных чемпионатах.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Кино
В Госдуме прошла демонстрация фильма «Холоп»
С речью выступил Владимир Жириновский В Госдуме России прошла демонстрация фильма "Холоп".
Хоккей
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо»
«Ак Барс» дома одержал победу над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
Наивные русские считают Запад другом, даже когда он их готов уничтожить
«Только 3% российских респондентов ответили, что считают Запад врагом России», - сказал «Левада-центр» *.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Авто
Кроссовер Renault Arkana представили под брендом Samsung
Компанией Renault Samsung Motors представлена южнокорейская версия купе-кроссовера Arkana. Данная модель получила название Samsung XM3.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Футбол
«Байер» обыграл «Аугсбург» в Бундеслиге
В матче 23-го тура чемпионата Германии "Байер" обыграл "Аугсбург" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена".
Космос
Туристы на корабле Маска получат большую дозу радиации
Политика
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке
Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Общество
Сколько стоили роды жены Джигана в Майами
Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
Игры