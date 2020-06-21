Нынешний чемпионат России по футболу напоминает первенство бани или водокачки, заявил РИА Новости главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. В воскресенье матч 23-го тура РПЛ "Краснодар" – "Динамо" был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у трех футболистов московского клуба.

с чего всё началось

Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки.

В результате ростовчане провели матч молодежным составом и проиграли со счетом 1:10. «Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», — цитирует Карпина РИА Новости.

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