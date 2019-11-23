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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКарпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
Смеялись даже футболисты «Динамо», - рассказал Карпин. Напомним, «Динамо» обыграло «Ростов» на своём поле со счётом 2:1 благодаря дублю Максимилиана Филиппа. Оба гола московская команда провела с одиннадцатиметровой отметки.
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