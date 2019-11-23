Смеялись даже футболисты «Динамо», - рассказал Карпин. Напомним, «Динамо» обыграло «Ростов» на своём поле со счётом 2:1 благодаря дублю Максимилиана Филиппа. Оба гола московская команда провела с одиннадцатиметровой отметки.

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

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