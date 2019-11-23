Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо». Случилось это за несколько минут до конца основного времени поединка.

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

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