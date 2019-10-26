Футбол
ФК РостовКарпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»
Роман Еременко
|41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
|63′
|71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|76′
|76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
|79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
|86′
|86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
|88′
Данил Глебов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
5
Хаджикадунич
28
Чернов
78
Чистяков
15
Глебов
18
Зайнутдинов
7
Еременко
26
Саплинов
8
Попов
14
Шомуродов
35
Джанаев
26
Калугин
32
Мевля
24
Набиуллин
77
Полоз
20
Юрганов
17
Мостовой
16
Нобоа
5
Померко
21
Бахтияров
87
Карапетян
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Сочи» похвалил команду и болельщиков и рассказал о сроках возвращения Рагнара Сигурдссона.
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