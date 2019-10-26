Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Сочи» похвалил команду и болельщиков и рассказал о сроках возвращения Рагнара Сигурдссона.

Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»

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