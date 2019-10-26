Футбол

ФК РостовФК РостовКарпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Сочи» похвалил команду и болельщиков и рассказал о сроках возвращения Рагнара Сигурдссона.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Валерий Карпин: «Поражение в Питере помогло опуститься на землю»

Спорт-Экспрессвчера в 14:48

Карпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Чемпионатвчера в 14:43

Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»

ФК Ростоввчера в 15:52

«Ростов» разыграл роскошную голевую комбинацию с «Сочи». И реабилитировался после 1:6 от «Зенита»

Sport24.ruвчера в 14:15

Валерий Карпин: «Неделя после поражения от „Зенита“ была непростой»

Sportbox.RUвчера в 15:10

Карпин на вопрос об игре на встречных курсах в 1-м тайме: «Вы матч смотрели? У наших ворот был хоть один момент?»

Sports.ruвчера в 14:40

В Валеру верят. Валера верит. Это дает результат

Спорт день за днемвчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Армия и оружие

Курды заявили о причастности к ликвидации главаря ИГ

Взгляд.ру 04:54
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru вчера в 07:17
Происшествия

Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста вчера в 12:57
Политика

Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

Газета.Ru 03:12
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 25 октября в 07:48
Футбол

Слуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports.
Газета.Ru 05:36
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» прокомментировал отказ пожимать руку Сюткину

Участник шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королёв объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику Валерию Сюткину.
Петербургский дневник вчера в 09:29
Происшествия

Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР

В Кривом Роге украинца наказали тюремным сроком за ношение футболки с гербом СССР в общественном месте возле одного из торгово-развлекательных центров города.
Газета.Ru 05:41
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Здоровье

В Ленобласти детсады оштрафовали за антисанитарию на миллион рублей

В пятницу, 25 октября, стало известно, что часть детсадов в Ленобласти оштрафовали за антисанитарию.
Форпост Северо-Запад 25 октября в 04:52
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости вчера в 08:06
Общество

Военнослужащие ВВО написали Географический диктант

ТК Звезда 01:41
Игры

Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2

Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru 25 октября в 03:42
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Происшествия

Российского священника обвинили в избиении жены

Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Кировской области

"В центральную районную больницу города Нолинска доставлены шесть пострадавших в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии, у них тяжелые сочетанные травмы, у четырех пациентов состояние средней степени тяжести", — сказали врачи.
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
RT на русском вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Общество

Зеленый кардиган Курта Кобейна продали за $334 тысячи

Оливково-зеленый кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе в нью-йоркском Hard Rock Cafe.
Профиль 05:06
Происшествия

Очевидец: Перед ЧП в камере на Ивана Вшивкова надели наручники

40-летний мужчина рассказал, что Вшивков вел себя агрессивно, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.
КП - Калининград 05:51
Шоу-бизнес

Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище

Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
РЕН ТВ 02:21
Происшествия

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС 05:23
Наука

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

РИА Новости 03:09
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Общество

Папу Римского попросили сделать исключение для женатых мужчин

Отмечается, что речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана — участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.
Lenta.ru 05:45
Армия и оружие

Эрдоган предупредил о возможной новой военной операции в Сирии

Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании после шестичасовых переговоров в Сочи, которые прошли между президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
Телеканал 360° вчера в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное