Футбол
ФК РостовКарпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»
Роман Еременко
|41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
|63′
|71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|76′
|76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
|79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
|86′
|86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
|88′
Данил Глебов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
5
Хаджикадунич
28
Чернов
78
Чистяков
15
Глебов
18
Зайнутдинов
7
Еременко
26
Саплинов
8
Попов
14
Шомуродов
35
Джанаев
26
Калугин
32
Мевля
24
Набиуллин
77
Полоз
20
Юрганов
17
Мостовой
16
Нобоа
5
Померко
21
Бахтияров
87
Карапетян
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Сочи» похвалил команду и болельщиков и рассказал о сроках возвращения Рагнара Сигурдссона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос президенту Украины
РИА Новости 20:17
Политика
Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе
Lenta.ru 15:26
Гаджеты
GeForce GTX 1660 Super поражает производительностью в первых тестах
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super будет представлена 29 октября. Она будет полностью копировать GTX 1660 за исключением памяти.
iXBT.com 24 октября в 11:30
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета 18:20
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском 03:10
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Вера Брежнева дефилировала по Риму в кожаных штанах и бюстгальтере
Популярная певица Вера Брежнева посетила один из частных модных показов в Риме и произвела там фурор.
Вечерний курьер 07:41
Политика
Глава ДНР раскрыл планы Донецка относительно России
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал перевод стрелок часов на Украине, а также напомнил о курсе официального Донецка относительно России.
Южный Федеральный 13:05
Армия и оружие
США приняли на вооружение боевой корабль Indianapolis
Военно-морские силы Соединённых Штатов 26 октября приняли на вооружение новейший многофункциональный боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS-17).
News.ru 13:38
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 17:15
Наука
Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения
В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.
Naked Science 22 октября в 20:02
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Gazeta.SPb 14:13
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Экономика
Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году
Красная икра в России, несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, вряд ли подорожает к Новому году сильнее обычного, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
ПРАЙМ 20:25
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30 человек
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Авто
В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show
Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.
RuNews24.ru 04:19
Культура
Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры
Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Телепрограмма 13:03
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ 24 октября в 23:01
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru 06:52
Происшествия
Жители Курильска ощутили землетрясение
В воскресенье в Тихом океане в районе Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Российская газета 21:12
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Автоспорт
Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Футбол
«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор»
Игра закончилась победой «быков» со счётом 0:2. Это приносит клубу первые очки в групповом этапе Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 01:37
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
РИА Новости 13:12