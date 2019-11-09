Футбол

RT на русскомRT на русскомКарпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

Ростов — Тамбов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
33′
Максим Осипенко
41′
Михаил Костюков
53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
56′
Деннис Хаджикадунич
60′
64′
Георгий Мелкадзе
70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
77′
78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
82′
Адессойе Ойеволе
86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Карпин спорил с Карасёвым, фанат плакал после матча. Фото поражения «Ростова»

Чемпионат14:49

Валерий Карпин: «В обороне и нападении допустили ошибки»

ФК Ростов11:28

Карпин: «Если не забиваешь, то понятно, что что-то может отскочить и в наши ворота»

Евро-футбол.ру10:51

Карпин после поражения от «Тамбова» на повышенных тонах высказал претензии арбитру матча (видео)

Матч ТВ11:43

Карпин после поражения «Ростова» устроил разбирательства с судьей Карасевым прямо на поле

Sport24.ru11:01

Карпин после поражения от «Тамбова» на повышенных тонах высказал претензии арбитру матча (видео)

Sportbox.RU11:43

Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что „Ростов“ будет много пропускать»

Спорт-Экспресс11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Происшествия

Расчлененной жертвой историка СПбГУ оказалась его бывшая студентка

iReactor 07:35
Футбол

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Единоборства

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 07:38
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Хоккей

3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»

Чемпионат 07 ноября в 21:47
Футбол

«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru 12:56
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Общество

В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы

Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU вчера в 16:54
Политика

Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»

Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.
Советский спорт 01:54
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Технологии

Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году

Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Происшествия

Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
RT на русском 17:41
Шоу-бизнес

Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Армия и оружие

Серийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Происшествия

В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека

В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
РБК вчера в 23:31
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Экономика

Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09
Авто

Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети

Первые "живые" снимки и характеристики обновленной Lada Vesta появились в Сети.
Народные новости вчера в 08:23
Политика

В Раде предрекли превращение Украины в «информационный концлагерь»

«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя», - подчеркивается в сообщении партии.
ТК Звезда 18:00
Космос

NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну

Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Экономика

Россияне стали больше тратить в спортмагазинах, по 4 тыс руб за раз - исследование

Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:17
Космос

Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

REGNUM 13:20
Космос

Китай поделился планами по исследованию планет

Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 08:34
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное