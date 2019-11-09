Футбол

RT на русскомRT на русскомКарпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

Ростов — Тамбов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
33′
Максим Осипенко
41′
Михаил Костюков
53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
56′
Деннис Хаджикадунич
60′
64′
Георгий Мелкадзе
70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
77′
78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
82′
Адессойе Ойеволе
86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Валерий Карпин: «В обороне и нападении допустили ошибки»

ФК Ростов11:28

Карпин: «Если не забиваешь, то понятно, что что-то может отскочить и в наши ворота»

Евро-футбол.ру10:51

Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что „Ростов“ будет много пропускать»

Спорт-Экспресс11:39

Карпин рассказал о неразберихе у судей в матче «Ростов» — «Тамбов»

Чемпионат12:06

Карпин после поражения «Ростова» устроил разбирательства с судьей Карасевым прямо на поле

Sport24.ru11:01

Карпин после поражения от «Тамбова» на повышенных тонах высказал претензии арбитру матча (видео)

Sportbox.RU11:43

Карпин после поражения от «Тамбова» на повышенных тонах высказал претензии арбитру матча (видео)

Матч ТВ11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Футбол

Португалия опять оторвалась от России в клубном рейтинге УЕФА

По итогам очередных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России до 1,466 балла.
Казанские ведомости 13:24
Экономика

На Украине обсуждают последствия 0-го транзита сетевого газа из России

В ФРУ считают, что расчеты ОГТСУ не обоснованы, так как отсутствует письменный отказ Газпрома и европейских потребителей от транзита газа через Украину.
Neftegaz.ru 16:00
Футбол

Фернандиньо: «Ман Сити» едет в Ливерпуль побежать

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от гостевого матча 12 тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Ливерпулем».
Metaratings вчера в 08:15
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Авто

«Русский Прадо» получит абсолютно новый силовой агрегат

SpeedMe 08:08
Гаджеты

Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны

По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru 03:39
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
Происшествия

Историка-убийцу лишили членства в совете французского института

Научный совет Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе лишил членства доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Lenta.ru 19:41
Религия

В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза вчера в 12:16
Происшествия

Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

Lenta.ru 21:40
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Происшествия

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Наука

Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака

Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Армия и оружие

Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
RT на русском 09:38
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Политика

Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
РИА Новости 17:10
Происшествия

Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части

Уралинформбюро вчера в 03:27
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

РБК 20:47
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском вчера в 11:28
Происшествия

Дайвер перестал выходить на связь во Владивостоке

Ваземиллер Павел, 1988 года рождения, пропал 8 ноября 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ПримПоиск.
Владивосток-Новости вчера в 20:51
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC

В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Здоровье

Онколог перечислила главные признаки рака легкого

Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.
Вечерний курьер 07 ноября в 03:24
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
Здоровье

Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты

Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
Экономика

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Здоровье

Россия обошла США и Британию по числу врачей

Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.
MedikForum.ru вчера в 03:51
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33
Шоу-бизнес

Актриса Настя Задорожная выходит замуж

Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное