Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Футбол Португалия опять оторвалась от России в клубном рейтинге УЕФА По итогам очередных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России до 1,466 балла.

Экономика На Украине обсуждают последствия 0-го транзита сетевого газа из России В ФРУ считают, что расчеты ОГТСУ не обоснованы, так как отсутствует письменный отказ Газпрома и европейских потребителей от транзита газа через Украину.

Футбол Фернандиньо: «Ман Сити» едет в Ливерпуль побежать Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от гостевого матча 12 тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Ливерпулем».

Гаджеты Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Происшествия Историка-убийцу лишили членства в совете французского института Научный совет Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе лишил членства доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Религия В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.

Происшествия В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

Армия и оружие Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Политика Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.

Происшествия Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.

Происшествия Дайвер перестал выходить на связь во Владивостоке Ваземиллер Павел, 1988 года рождения, пропал 8 ноября 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ПримПоиск.

Единоборства Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.

Здоровье Онколог перечислила главные признаки рака легкого Заместитель главного врача по химиотерапии в «Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан» Дина Сакаева в интервью уфимскому изданию UfacityNews.ru перечислила первые признаки рака легкого.

Энергетика Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.

Экономика В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.

Здоровье Россия обошла США и Британию по числу врачей Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.