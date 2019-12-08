РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортКарпин: «Ростов» провел первую часть сезона на четверку

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин поставил своей команде четверку по пятибалльной системе по итогам первой части чемпионата России. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер".
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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