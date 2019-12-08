РПЛ
ТАСС СпортКарпин: «Ростов» провел первую часть сезона на четверку
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин поставил своей команде четверку по пятибалльной системе по итогам первой части чемпионата России. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер".
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Валерий Карпин: «За первую часть сезона „Ростову“ можно поставить твердую четверку»
Спорт-Экспрессвчера в 13:24
Карпин: «Незабитый пенальти, может, даже помог „Ростову“ в матче со „Спартаком“»
Sport24.ruвчера в 13:24
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:13, Ашберн
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