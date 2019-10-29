Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о нахождении клуба в группе лидеров, и соответствующими разговорами об участии желто-синих в борьбе за чемпионство в России. Наставник сожалеет, что его подопечные смотрят в таблицу.

Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно и сюрреалистично

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