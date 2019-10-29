Футбол
Вести.RuКарпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно и сюрреалистично
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о нахождении клуба в группе лидеров, и соответствующими разговорами об участии желто-синих в борьбе за чемпионство в России. Наставник сожалеет, что его подопечные смотрят в таблицу.
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Политика
В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ
Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
Политика
«Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко
Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
Фигурное катание
Вокалист группы Muse поздравил Трусову с победой на Гран-при Канады
Лидер рок-группы Muse поздравил фигуристку Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
Руководство ЕАЭС и власти Сербии подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.
Политика
«Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
"Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске
В Днепропетровске в промзоне на левом берегу 28 октября около 22.00 (23.00 мск) произошел сильный взрыв.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Супруга Влада Топалов, телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Экономика
Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
Футбол
Ибрагимович вошел в символическую сборную МЛС по итогам сезона
Шоу-бизнес
Лолита потребовала признать свой брак фиктивным
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Политика
Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну
Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Футбол
Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Общество
В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Политика
Джонсон согласился перенести Brexit на три месяца
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял предложение Евросоюза о переносе Brexit до 31 января 2020 года.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Под капотом обновленного внедорожника все останется по-старому.
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.