Футбол
Бомбардир.руКарпин: «Вообще не смотрю на „Спартак“, мне комфортно в „Ростове“»
Вообще не смотрю на «Спартак», – заявил Карпин. Карпин дважды возглавлял «Спартак» – с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года. С декабря прошлого года Карпин работает главным тренером «Ростова».
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«Мне комфортно в «Ростове». Валерий Карпин не собирается возвращаться в «Спартак»
Bookmaker-ratings.ru16:20
Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»
Спорт день за днем16:50
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
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Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.
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Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина
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В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
Российская газета 08:35
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Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
Взгляд.ру 17:07
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
МК-Спорт 09:41
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ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
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Судно для подъема затонувших кораблей создадут в России
Специалисты из Крыловского ГНЦ займутся созданием российского судна, которое сможет поднимать со дна затонувшие корабли.
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В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
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"Лион" проиграл "Сент-Этьену" в матче девятого тура чемпионата Франции.
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
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Газета.Ru 03 октября в 16:04
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Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
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Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии
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