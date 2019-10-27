Футбол
Матч ТВКарпин готовится снова стать отцом
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза 00:31
Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби
RT на русском 12:37
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Авто
Составили топ-5 самых бюджетных автомобилей в России в октябре
Автоновости дня 05:45
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 09:28
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС 24 октября в 13:48
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
Свободная Пресса 14:09
Футбол
Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона
Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона.
Metaratings 13:33
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Космос
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Ореанда-Новости 24 октября в 14:37
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
РИА Новости 09:45
Общество
Экс-мэр Грозного поплатился за пытки
Бывшего чиновника подозревают в непрофессионализме В минувший четверг впервые за период работы Рамзана Кадырова в должности главы Чечни в эфире местного официального телеканала показали критический материал о его близком родственнике, бывшем мэре Грозного Исламе Кадырове.
Коммерсантъ 25 октября в 19:08
Общество
Видео с толстой кошкой на беговой дорожке стало популярным в Сети
Толстая кошка по кличке Синдер на беговой дорожке стала звездой Сети.
Вечерняя Москва 24 октября в 17:07
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Футбол
Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить
RT на русском 12:52
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Наука
В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 24 октября в 11:02
Футбол
Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 13:22
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Мойка78 вчера в 23:24
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Футбол
Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что „Спартак“ не проиграет»
Бывший полузащитник "Спартака", который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, прокомментировал победу красно-белых в дерби с "Локомотивом" (3:0).
Спорт-Экспресс 13:10
Политика
Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда
Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Капитал страны 09:38