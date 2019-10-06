Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА

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