Футбол

МослентаМослентаКарпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин и тренер ЦСКА Виктор Онопко совершили совместную поездку в столичной подземке. Об этом Карпин рассказал в Instagram .
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Карпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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