Футбол
МослентаКарпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин и тренер ЦСКА Виктор Онопко совершили совместную поездку в столичной подземке. Об этом Карпин рассказал в Instagram .
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Шоу-бизнес
Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты
Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
Политика
Слезы на глазах: Роскосмос был бы рад сотрудничеству с Украиной
На глазах «хмурых и серьезных опытных специалистов» были слёзы из-за того, что они считали сотрудничество прерванным.
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» подверглась травле после рукопожатия со Шнуровым
Участницу проекта «Голос» Рагду Ханиеву затравили в соцсетях после ее рукопожатия с наставником шоу Сергеем Шнуровым.
Политика
Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ
Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.
Общество
Специальный проект по розыску пропавших детей запустил СК РФ
На своём официальном сайте СК РФ запустил новый раздел «Внимание, пропал ребёнок!», где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних, — пояснили в пресс-службе.
Армия и оружие
В Индии начнут собирать российские танки Т-90
Государственное танкостроительное предприятие Heavy Vehicles Factory (HVF) и министерство обороны Индии подписали контракт на постройку более 450 танков Т-90 для индийской армии.
Общество
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
Политика
NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Политика
Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для "борьбы с русскими". Об этом сообщает телеканал WCSC.
Общество
Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку после протестов из-за подозрений в фальсификации на состоявшихся выборах.
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.