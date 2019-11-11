Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин и тренер ЦСКА Виктор Онопко совершили совместную поездку в столичной подземке. Об этом Карпин рассказал в Instagram .

Карпин и Онопко оказались в московском метро и пофилософствовали

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