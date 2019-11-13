Футбол
Спорт день за днемКарпин и шесть игроков «Ростова» могут покинуть клуб
Занимающий третье место в Российской преьмер-лиге «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным. Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб находится в сложной финансовой ситуации, у руководства есть долги по зарплате и премиальными перед футболистами.
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Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.Спорт-Экспресс02:00
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У «Ростова» финансовые проблемы. Зимой клуб могут покинуть Карпин, шесть игроков и президент
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