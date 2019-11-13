Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемКарпин и шесть игроков «Ростова» могут покинуть клуб

Занимающий третье место в Российской преьмер-лиге «Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным. Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб находится в сложной финансовой ситуации, у руководства есть долги по зарплате и премиальными перед футболистами.
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с чего всё началось

У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков

Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов Валерий Карпин: «Еще перед сезоном говорил, что «Ростов» будет много пропускать» «Ростов» неудачно провел октябрь и начало ноября, — команда уже не выглядит настолько уверенно, как летом и в начале осени.
Спорт-Экспресс02:00

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«Ростов» может зимой продать 6 игроков и расстаться с Карпиным. У клуба финансовые проблемы («СЭ»)

Sports.ru02:39

Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб

Матч ТВ03:02

У «Ростова» финансовые проблемы. Зимой клуб могут покинуть Карпин, шесть игроков и президент

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Lenta.ru03:22

«Ростов» может продать шесть игроков из-за долгов

Metaratings04:18

СМИ узнали о возможной продаже «Ростовом» шестерых футболистов

РБК05:05

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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:08, Вашингтон
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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