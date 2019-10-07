Футбол

ЧемпионатЧемпионатКарпин: команда подарила нам «усы надежды»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1). В составе "Ростова" дубль оформил Хорен Байрамян, ещё один мяч забил Эльдор Шомуродов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпин: «Игроки подарили нам усы надежды». ФОТО

Sport.ru04:30

Карпин посмеялся над комментарием о схожести полузащитника «Ростова» Глебова с порноактером

Sport24.ru03:59

Карпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

Спорт-Экспресс02:02

Карпин показал усы надежды «Ростова» после игры с ЦСКА

Нева Спорт03:23

Карпин сообщил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

Sportbox.RU02:44

Карпин сообщил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

Матч ТВ02:44

Карпин: команда подарила нам «усы надежды»

Чемпионат03:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Экономика

Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
Газета.Ru 05:05
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Кино

В сети появился трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

ГЛАС.RU 03:26
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Авто

Внедорожник Лада 4х4 станет «скорой помощью»

АвтоВАЗ получил одобрение типа транспортного средства на новую специальную модификацию Лада 4х4 в 5-дверном вариант для перевозки врачей «скорой помощи» и пациентов с ограниченными физическими возможностями.
CarsGuru.net 04:28
Политика

Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили

«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и его незаконного перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — сообщают в ведомстве.
Lenta.ru 04:57
Гаджеты

Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Политика

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Футбол

«Спартак» с Тедеско проводят решающий раунд переговоров, сообщает СМИ

Руководство московского "Спартака" находится на финальной стадии переговоров с бывшим главным тренером немецкого "Шальке-04" Доменико Тедеско.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru 05 октября в 09:00
Игры

Критики не в восторге от Ghost Recon Breakpoint — средний балл ниже 60

Сегодня состоялся релиз Ghost Recon Breakpoint, в связи с чем начали появляться первые рецензии.
Игромания.ру 04 октября в 14:53
Общество

Прокуратура Испании заподозрила Фридмана в рейдерстве

Как сообщает Financial Times, испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет предпринимателя в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 году.
Накануне.Ru 04:00
Авто

Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса

Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия

Иркутские подростки получили ожоги в полицейской машине

В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине.
REGNUM 05:39
Политика

В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 05:34
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Происшествия

Опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ

РЕН ТВ 04:27
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Экономика

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Транспорт

Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
Российская газета вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хорен Робертович Байрамян
Российский футболист
Российский и армянский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное