РПЛ

ЧемпионатЧемпионатКарпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Валерий Карпин: «Со „Спартаком“ будет ротация состава»

Спорт-Экспресс14:59

Карпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Чемпионат14:43

Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»

ФК Ростов15:52

Валерий Карпин: «Неделя после поражения от „Зенита“ была непростой»

Sportbox.RU15:10

«Ростов» разыграл роскошную голевую комбинацию с «Сочи». И реабилитировался после 1:6 от «Зенита»

Sport24.ru14:15

Карпин на вопрос об игре на встречных курсах в 1-м тайме: «Вы матч смотрели? У наших ворот был хоть один момент?»

Sports.ru14:40

В Валеру верят. Валера верит. Это дает результат

Спорт день за днем16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

РИА Новости 18:27
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Происшествия

На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга

По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Фонтанка.Ру 17:12
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Lenta.ru 18:31
Гаджеты

«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны

Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости 11:21
Политика

В России появился «Союз независимых публицистов»

В России появился «Союз независимых публицистов».
ИА REX вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

ТагилСити.ру вчера в 03:08
Кино

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»

Гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный».
Новая газета 16:11
Авто

Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur

В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:21
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Игры

Состоялся релиз The Outer Worlds

Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru вчера в 03:30
Общество

Жертвами беспорядков в Ираке стали 40 человек

Комсомольская правда вчера в 20:15
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в бандитизме из-за контроля нефти в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал "международным государственным бандитизмом" действия США по захвату и удержанию нефтяных полей на востоке Сирии.
Piter.tv 04:28
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru 18:34
Космос

Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей

25 октября 1998 HL1 совершил ближайший подход к Земле, пролетев от нее на расстоянии 6,21 млн километров.
Популярная механика 03:35
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 24 октября в 05:25
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:40
Футбол

Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче»

Sportbox.RU 12:14
Футбол

Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Общество

Дерипаска выиграл суд у западных СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем крупным СМИ Великобритании и США о защите чести и деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.
Lenta.ru вчера в 12:38
Игры

Первую Half-Life показали с современной графикой

Ferra 08:34
Происшествия

Полиция предъявила обвинение водителю грузовика с 39 телами

Сразу после задержания водителя полиция не могла решить, предъявлять ли ему обвинения. Помимо Мориса Робинсона задержаны еще трое.
Коммерсантъ 18:21
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Единоборства

Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса

В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное