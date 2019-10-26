Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Карпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

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