РПЛ
ЧемпионатКарпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю
Роман Еременко
|41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
|63′
|71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|76′
|76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
|79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
|86′
|86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
|88′
Данил Глебов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
5
Хаджикадунич
28
Чернов
78
Чистяков
15
Глебов
18
Зайнутдинов
7
Еременко
26
Саплинов
8
Попов
14
Шомуродов
35
Джанаев
26
Калугин
32
Мевля
24
Набиуллин
77
Полоз
20
Юрганов
17
Мостовой
16
Нобоа
5
Померко
21
Бахтияров
87
Карапетян
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
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