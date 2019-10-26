Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Карпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Спорт день за днем

Футбол Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».

Экономика Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.

Происшествия В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

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Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Гаджеты «Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.