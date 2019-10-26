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ЧемпионатЧемпионатКарпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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