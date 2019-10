24 октября 2019 года на верфи французской компании Naval Group в Лорьяне состоялась церемония резки стали головного фрегата типа FDI (Fregate de Defence et Intervention).

Краснодарский аргумент в споре с Минфином США Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.