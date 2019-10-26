Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Карпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Спорт день за днем

Кино Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.

Здоровье Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Общество Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.

Здоровье Рязанские ученые запатентовали методику нетравматичного лифтинга лба Как сообщает сайт регионального минздрава, хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки.

Общество «Победа» передумала резко повышать цены на билеты Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).

Общество Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ Краснодарский аргумент в споре с Минфином США Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.

Технологии Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.

Кино Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар» Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».

Авто Представлен Volkswagen Golf нового поколения Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.