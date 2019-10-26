РПЛ
ЧемпионатКарпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю
Роман Еременко
|41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
|63′
|71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|76′
|76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
|79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
|86′
|86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
|88′
Данил Глебов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
5
Хаджикадунич
28
Чернов
78
Чистяков
15
Глебов
18
Зайнутдинов
7
Еременко
26
Саплинов
8
Попов
14
Шомуродов
35
Джанаев
26
Калугин
32
Мевля
24
Набиуллин
77
Полоз
20
Юрганов
17
Мостовой
16
Нобоа
5
Померко
21
Бахтияров
87
Карапетян
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Кино
Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Здоровье
Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств
Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Гаджеты
«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе
Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
Общество
Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли
Соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией формирует основные правила торговли между этой республикой и странами ЕАЭС, соответствующие нормам Всемирной торговой организации.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Здоровье
Рязанские ученые запатентовали методику нетравматичного лифтинга лба
Как сообщает сайт регионального минздрава, хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки.
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Армия и оружие
На верфи Naval Group порезали сталь для головного фрегата типа FDI
24 октября 2019 года на верфи французской компании Naval Group в Лорьяне состоялась церемония резки стали головного фрегата типа FDI (Fregate de Defence et Intervention).
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Краснодарский аргумент в споре с Минфином США Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Технологии
Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет
Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге
В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, передает ТАСС.
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Кино
Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»
Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».
Армия и оружие
РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики 2019
В первом сегменте квалификации самым быстрым стал Макс Ферстаппен - болиды "газированной" команды традиционно быстры в Мексике.
Футбол
Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Здоровье
Российский онколог назвал простые способы снизить риск развития рака
Медик рекомендовал употреблять больше клетчатки и сделать прививки Доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как простыми способами можно максимально защититься от онкологических заболеваний.