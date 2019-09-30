Футбол
Газета.Ru«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера
Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.Чемпионатвчера в 16:36
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СМИ: «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Карпина или Тихонова
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Источник: «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова
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Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
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Армия и оружие
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Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
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