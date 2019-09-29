Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.

с чего всё началось

Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. Кроме него на эту должность претендует Андрей Тихонов, которому доводилось тренировать такие команды, как «Краснодар», «Енисей», «Крылья Советов» и «Спартак». Об этом сообщил спортивный портал «Чемпионат».

Карпин может перейти из ФК «Ростов» в «Спартак»

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