Напомним, сегодня «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков.

с чего всё началось

Руководство московского «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на должность главного тренера команды. Заменить нынешнего наставника «Ростова» на Дону могут Андреем Талалаевым, который возглавляет подмосковные «Химки». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Валерий Карпин может снова возглавить «Спартак»

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