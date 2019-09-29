Футбол

161.ru161.ruКарпин может перейти из ФК «Ростов» в «Спартак»

Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. Кроме него на эту должность претендует Андрей Тихонов, которому доводилось тренировать такие команды, как «Краснодар», «Енисей», «Крылья Советов» и «Спартак». Об этом сообщил спортивный портал «Чемпионат».
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с чего всё началось

«Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.
Чемпионат29 сентября в 16:36

Подробнее о событии

Источник: «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова

Sportbox.RU29 сентября в 16:56

СМИ узнали, какие отступные прописаны в контракте Карпина

Матч ТВвчера в 06:21

«СЭ»: отступные Карпина в «Ростове» – 5 млн евро

Sports.ruвчера в 05:46

СМИ: «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Карпина или Тихонова

Sport24.ru29 сентября в 16:58

«Ростов» получит €5 млн в случае ухода Карпина

Metaratingsвчера в 07:52

Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»

RT на русском29 сентября в 16:55

«Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова

Чемпионат29 сентября в 16:36
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Телепрограмма вчера в 13:15
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости вчера в 12:13
Армия и оружие

Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования.
ТАСС вчера в 15:30
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество

Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия вчера в 20:54
Происшествия

На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу

Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.
ИА 1-Line вчера в 23:11
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Армия и оружие

США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе

Угроза со стороны России и Китая в космической сфере усиливается, заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй.
Взгляд.ру вчера в 17:53
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
Российская газета 00:31
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК вчера в 07:59
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика

Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Политика

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК вчера в 17:00
Общество

Штрафы для уклонистов от армии предложили увеличить в шесть раз

Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости вчера в 13:19
Авто

Агрессивным водителям могут повысить стоимость ОСАГО

Если инициатива будет одобрена, то при расчете стоимости полиса страховщики смогут вводить собственные коэффициенты, учитывающие индивидуальные характеристики водителей.
Автоновости дня вчера в 23:52
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Футбол

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку

После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.
Российская газета вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Футбол

Дзюба прокомментировал возможность возвращения в «Спартак»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба оценил, насколько вероятно его возвращение в «Спартак».
Мойка78 вчера в 22:33
Политика

В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью на «Олд Траффорд»

Sportbox.RU вчера в 16:53
Экономика

«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении

Зачем Зюзин решил выкупить долю в Эльге Компания "Мечел" Игоря Зюзина, которая контролирует 51% Эльгинского месторождения, приняла оферту одного из своих основных кредиторов — Газпромбанка (ГПБ) — о выкупе части пакета в этом проекте — 34 из 49%.
РБК вчера в 10:50
Авто

Audi начала прием заказов на Audi Q3 с полным приводом в России

В России стартовали продажи нового кроссовера Audi Q3 с полным приводом.
Новые автомобили вчера в 23:15
Происшествия

Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада

Лайнер А320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Нерюнгри, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Иркутске.
РБК 00:00
Происшествия

Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия вчера в 05:30
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Общество

Гороскоп на 1 октября: Не стоит хвататься за решение сразу нескольких проблем

Знакам зодиака не стоит хвататься за решение сразу нескольких проблем.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
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