Футбол
Панорама Ростова-на-ДонуКарпин может стать главным тренером «Сочи»
Футбольный клуб "Сочи" рассматривает Валерия Карпина на пост главного тренера команды, передает Федеральное агентство новостей. В "Ростове" могут отпустить Карпина только после получения компенсации за расторжение контракта, которая составляет 5 млн евро.
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Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР
Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Футбол
Черчесов рассказал об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Подопечные Черчесова разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0. Турнирного значения игра не имела, так как наша сборная досрочно заняла второе место в своей группе и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Авто
Автомобили из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок РФ
Автопроизводители из Белоруссии и Казахстана планируют наладить массовые поставки своих автомобилей в Россию к 2021 году.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Политика
В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
Общество
«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом
Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Общество
Госорганы прекратят прием граждан к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, пишут "Известия".
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Армия и оружие
США провоцируют РФ на боевые действия в Арктике
Политика
Путин пошутил по поводу технологий США по добыче сланцевой нефти
Президент Владимир Путин пошутил по поводу технологий США, отвечая на вопрос о том, почему Россия не вкладывается в добычу сланцевой нефти.
Футбол
Бэйлу понравилась кричалка «Уэльс, гольф, Мадрид»
Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
Политика
СМИ узнали о судимости депутата партии Зеленского за изнасилование
Депутат Верховной Рады Украины фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.
Энергетика
Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой
Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта – до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Политика
Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы
Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.