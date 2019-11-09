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Футбол Черчесов рассказал об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Подопечные Черчесова разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0. Турнирного значения игра не имела, так как наша сборная досрочно заняла второе место в своей группе и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.

Политика В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.

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