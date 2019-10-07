Футбол
Вести.RuКарпин: на «Спартак» вообще не смотрю, мне в «Ростове» комфортно
Главный тренер футбольного "Ростова" Валерий Карпин оценил свое возможное назначение в московский "Спартак". Наставник ростовчан называется одним из претендентов на пост главного тренера "красно-белых".
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После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.Спорт-Экспресс16:00
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Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»
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