После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.

с чего всё началось

Главный тренер футбольного "Ростова" Валерий Карпин оценил свое возможное назначение в московский "Спартак". Наставник ростовчан называется одним из претендентов на пост главного тренера "красно-белых".

Карпин: на «Спартак» вообще не смотрю, мне в «Ростове» комфортно

Спорт день за днем

Политика Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза» Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Политика Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Происшествия Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии Отмечается, что в результате столкновения северокорейское судно начало тонуть, около 20 человек оказались в воде.

Происшествия В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Футбол Интер — Ювентус 1:2 «Ювентус» победил «Интер» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе «бьянконери» отметились форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Политика Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Политика Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.

Театры Фестиваль уличных театров пройдет в Южно-Сахалинске Сахалинцев ждет встреча сразу с тремя уличными театрами: «Небесная карусель» (г. Санкт-Петербург), авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва) и театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (г. Серпухов).

Авто Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.

Культура Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.