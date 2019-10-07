Футбол

RT на русскомRT на русскомКарпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «„Спартак“ — нет. В „Ростове“ мне комфортно»

После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.
Спорт-Экспрессвчера в 16:00

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Карпин ответил на вопрос, хочет ли он возглавить «Спартак»

Sport.ruвчера в 18:29

Валерий Карпин: «Спартак»? Мне комфортно в «Ростове»

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

RT на русскомвчера в 17:41

Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь

Чемпионатвчера в 17:20

Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»

Спорт день за днемвчера в 16:50

Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»

Евро-футбол.рувчера в 16:44

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 18:15
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РИА Новости вчера в 08:35
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По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
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Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
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В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн вчера в 16:41
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Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
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Авто

Признаки неисправности датчика распредвала

Сам же коленчатый вал расположен непосредственно в блоке цилиндров, и получая момент вращения осуществляет его передачу посредством шестерней или ремня ГРМ на распредвал.
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В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
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Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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