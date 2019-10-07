Футбол
RT на русскомКарпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
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После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.Спорт-Экспрессвчера в 16:00
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Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь
Чемпионатвчера в 17:20
Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»
Спорт день за днемвчера в 16:50
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Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия
Популярный блогер разозлил жителей Самары заездом на Gelandewagen
ТК Звезда вчера в 11:57
Религия
В Екатеринбурге назвали «площадку-победителя» в опросе о храме
В предварительном голосовании о новом месте для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге лидирует участок под бывшим зданием Уральского приборостроительного завода.
REGNUM 05 октября в 11:59
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Волейбол
Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира
Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor вчера в 02:39
Армия и оружие
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в ближайшие дни
Комсомольская правда 05 октября в 04:25
Спорт
Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России
В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн вчера в 16:41
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов
Работник банка имел доступ к базам данных и пытался похитить информацию Сбербанк провел внутреннее расследование и выявил виновного в утечке данных учетных записей по кредитным картам клиентов, сообщается на сайте банка.
АМИТЕЛ 05 октября в 12:43
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Авто
Признаки неисправности датчика распредвала
Сам же коленчатый вал расположен непосредственно в блоке цилиндров, и получая момент вращения осуществляет его передачу посредством шестерней или ремня ГРМ на распредвал.
Car.ru 05 октября в 08:16
Политика
Митингующие против формулы Штайнмайера пришли к Верховной раде
РЕН ТВ вчера в 09:11
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 05 октября в 15:35
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ вчера в 21:21
Футбол
Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером
РИА Новости вчера в 17:16
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Экономика
Зарплаты бюджетникам в Иванове все-таки проиндексируют
Сегодня, 4 октября, состоялось третье по счету – внеочередное – заседание трехсторонней комиссии, без согласованного решения которой ивановские бюджетники, оставшиеся за бортом «майских указов» президента, не могли рассчитывать и на прибавку зарплаты с 1 октября.
Кстати.News 04 октября в 10:47
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия 05 октября в 19:05
Политика
Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
Lenta.ru вчера в 23:15
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Политика
Лукашенко оценил пользу ремня для детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником наказания для детей, однако иногда этого не избежать.
Известия вчера в 17:00
Происшествия
Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии
RT на русском вчера в 23:20
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53