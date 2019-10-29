Футбол
Блокнот Ростов-на-ДонуКарпин назвал смешной гонку «Ростова» за чемпионством
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично. Об этом он рассказал в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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Карпин — о чемпионской гонке в РПЛ, «Ростове», «Спартаке» и своем будущем
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
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Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
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Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
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Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к 4 годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Lenta.ru 05:32
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Ласицкене отдала подаренный Федерацией бокса автомобиль своему тренеру
Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене подарила автомобиль KIA Sportage своему тренеру Геннадию Габриляну, передаёт корреспондент News.ru.
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Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
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Мозг по-разному сохраняет и запоминает выученную информацию
Мозг по-разному сохранил выученную информацию, показал эксперимент, который провели британские ученые из Оксфордского университета.
Ugpressa.ru вчера в 12:53
Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
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Минск ищет альтернативу российской нефти
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.
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Общество
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В ходе проведенного исследования выяснилось, что 35% российских семей льготами не пользуются, об этом сообщают «Известия».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:45
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
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Как сообщает пресс-служба главы региона, там он примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ под председательством Президента России Владимира Путина Мероприятие посвящено здравоохранению, поэтому в первую очередь касается регионов, участвующих в одноименном национальном проекте.
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Ковалев нацелен на бой с Бетербиевым
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Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов
В каждом продукте содержатся белки, жиры и углеводы.
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«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Погба
В подписании 20-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
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Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
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В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
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Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
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