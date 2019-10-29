Футбол
РБККарпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично. Об этом он заявил в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Карпин — о чемпионской гонке в РПЛ, «Ростове», «Спартаке» и своем будущем
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Bimru.ru 27 октября в 05:44
Наука
Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
Известия 00:27
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru вчера в 00:15
Политика
Россию назвали «историческим врагом» Европы
Автор материала отмечает, что «победа [президента России] Владимира Путина в Сирии» сделала страну сильнее.
Lenta.ru вчера в 22:51
Политика
Украинские радикалы вывезли оружие из Золотого, но недалеко — Билецкий
Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM 02:07
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Москва 24 вчера в 12:58
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота
Ореанда-Новости вчера в 18:18
Кино
Disney выпустила второй трейлер сериала «Мандалорец»
Disney поделилась вторым трейлером «Мандалорца» - грядущего сериала по «Звёздным Войнам» от режиссёра «Железного Человека» Джона Фавро.
Gmbox.ru вчера в 23:59
Общество
В Британии назвали способы предотвращения инсульта
Для предотвращения инсульта нужно следить за артериальным давлением, которое является главным контролируемым фактором риска заболевания, заявила «РИА Новости» представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом (Stroke Association) Клэр Шаттлуорф.
Rambler News Service 00:30
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Технологии
FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO в Гонконге
Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, планирует провести публичное размещение акций (IPO) в Гонконге.
РБК 00:39
Кино
Съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе» начались в Москве
РИА Новости вчера в 05:13
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru вчера в 05:38
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Происшествия
В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
РИА Новости вчера в 17:37
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился мнением о системе VAR.
Чемпионат 00:06
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
В сентябре россияне рассказали о своих детских страхах. Так, почти половина (40 процентов) назвала главным страхом детства темноту.
Lenta.ru 02:29
Происшествия
Бывший врио премьера Дагестана получил 6,5 года колонии за коррупцию
РИА Новости вчера в 06:45
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС вчера в 08:47
Авто
Найденный в сарае 50-летний Lamborghini продали за огромную сумму
Аукционный дом RM Sotheby’s объявил о завершении торгов по купе Lamborghini Miura P400 S, которое большую часть жизни простояло в забытом сарае.
Журнал Авто.ру 00:30