Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично. Об этом он заявил в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство

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