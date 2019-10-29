Футбол
РБККарпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично. Об этом он заявил в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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Карпин — о чемпионской гонке в РПЛ, «Ростове», «Спартаке» и своем будущем
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