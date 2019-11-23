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Российская газетаРоссийская газетаКарпин назвал смешным судейство матча с «Динамо»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 23 ноября
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
Напомним: оба мяча "бело-голубые" провели с пенальти - дубль оформил Максимилиан Филипп. Причем второй гол был забит на 90-й минуте. "Не хочу комментировать судейство, потому что смешно о чем-либо говорить", - сказал Карпин.
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