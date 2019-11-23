Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин. Наставник указал на то, что не имеет никаких претензий к своим подопечным.

Карпин назвал смешным судейство в матче «Ростова» и «Динамо»

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