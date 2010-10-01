Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUКарпин не рассматривает уход из «Ростова» в ближайшие годы

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что рассчитывает отработать в клубе весь срок своего контракта.
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Карпин — о своем будущем в «Ростове»

Спорт-Экспрессвчера в 18:23

Карпин не рассматривает уход из «Ростова» в ближайшие годы

Sportbox.RUвчера в 18:35
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Телепрограмма о футболе в России, выходит один раз в неделю с 3 марта 2003 года. В настоящее время транслируется на информационном телеканале «Россия-24». Первоначально её показывал телеканал «Россия» поздно ночью. С июня 2003 до марта 2004 года передача транслировалась на двух каналах - на «России» ночью и на «Спорте» днём. С марта 2004 по май 2013 года основным вещателем передачи являлся телеканал «Спорт», впоследствии ставший телеканлом «Россия-2». С мая по сентябрь 2012 года вещание приостанавливалось.
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