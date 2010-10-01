Футбол
Sportbox.RUКарпин не рассматривает уход из «Ростова» в ближайшие годы
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что рассчитывает отработать в клубе весь срок своего контракта.
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Футбол
«Манчестер Сити» нашёл замену Сане за 80 млн евро
Владельцы «Манчестер Сити» нашли замену немецкому вингеру Лерою Сане, которого активно связывают со скорым переходом в мюнхенскую «Баварию».
Евро-футбол.ру 03:37
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
РБК 00:00
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Минимальные проходные баллы ЕГЭ увеличены в России
По словам Боровской, которую цитирует РГ, значения минимальных баллов ЕГЭ были увеличены специальным приказом.
Deita.ru вчера в 23:00
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.
РБК 05:48
Музыка
Шнуров о творчестве «Ленинграда»: есть чего стыдиться
РИА Новости вчера в 05:57
Автоспорт
Квят не согласился со штрафом за аварию с Нико Хюлькенбергом
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не согласился со штрафом, к которому его приговорили за ДТП с Нико Хюлькенбергом на финише в гонке Гран-при Мексики.
ProstoProSport вчера в 10:15
Культура
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
В Лос-Анджелесе отменили премьеру нового фильма Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы».
Культуромания 00:47
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Кино
«Мандалорец»: вышел новый трейлер сериала по «Звёздным войнам»
«Мандалорец» – первый игровой сериал по вселенной «Звёздных войн» – увидит свет 12 ноября 2019 года.
Фильм Про 04:30
Здоровье
Медики рассказали, как остановить простуду при первых симптомах
Медики рассказали, как остановить простуду при первых симптомах. Первые симптомы — сухость носа и раздражение.
RuNews24.ru 05:20
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками
В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru 27 октября в 09:42