Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что рассчитывает отработать в клубе весь срок своего контракта.

Карпин не рассматривает уход из «Ростова» в ближайшие годы

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