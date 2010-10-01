Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что рассчитывает отработать в клубе весь срок своего контракта.

Карпин не рассматривает уход из «Ростова» в ближайшие годы

Политика Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

Армия и оружие Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.

Шоу-бизнес Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке По словам Жорина, Лолита узнала о судебном заседании из интернета, и теперь она намерена подать встречный иск — о признании этого брака фиктивным.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Энергетика Белоруссия ищет альтернативу российской нефти Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Политика Зеленский сравнил Украину с Apple из гаража и больным спортсменом Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с компанией «Apple, которая начинает свой путь в гараже».

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

Общество В вещании Первого канала ожидаются сбои из-за долгов Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о сбоях в вещании, с которыми могут столкнуться россияне из-за долгов Первого канала и его подрядчиков, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Общество В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

Происшествия Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.

Футбол Дмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.

Здоровье Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.

Гаджеты Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Политика У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин» «Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».

Единоборства 212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.

Политика Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург 29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.

Армия и оружие Reuters: Останки аль-Багдади сбросили в море Останки главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.