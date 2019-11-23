Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не имеет претензий к своим футболистам по итогам матча 17-го тура чемпионата России с московским "Динамо", несмотря на поражение. В субботу в Москве "Динамо" обыграло "Ростов" со счетом 2:1 благодаря двум голам Максимилиана Филиппа, забитых с пенальти.

Карпин: нет претензий к игрокам «Ростова» по итогам матча с «Динамо»

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