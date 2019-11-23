РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиКарпин: нет претензий к игрокам «Ростова» по итогам матча с «Динамо»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не имеет претензий к своим футболистам по итогам матча 17-го тура чемпионата России с московским "Динамо", несмотря на поражение. В субботу в Москве "Динамо" обыграло "Ростов" со счетом 2:1 благодаря двум голам Максимилиана Филиппа, забитых с пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кирилл Новиков: «У Валерия Карпина хорошее зрение, доверимся ему»

Спорт-Экспресс11:26

Новиков: «У Карпина хорошее зрение, если он говорит, что наши игроки смеялись над 2-м пенальти»

Sport24.ru11:18

Новиков: слова Карпина о судействе? Понадеемся на зрение Валерия Георгиевича

Чемпионат11:15

Валерий Карпин: «У «Динамо» один фол за весь тайм! Какие-то комментарии еще нужны?»

Sports.ru11:06

Валерий Карпин: «Второй пенальти — смех. Смеялись даже игроки „Динамо“»

Матч ТВ11:36

Карпин: «Два пенальти „Ростову“ на совести других людей». ВИДЕО

Sport.ru11:14

Валерий Карпин: «Второй пенальти — смех. Смеялись даже игроки „Динамо“»

Sportbox.RU11:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Интерфакс 10:22
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Общество

Пожилой пермячке принесли пенсию «билетами банка приколов»

Сотрудница муниципального предприятия «Ветеран» принесла пожилой пермячке пенсию «билетами банка приколов».
Properm.ru 06:10
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
Футбол

«Динамо» обыграло «Ростов», дважды забив с пенальти

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Ростов».
Чемпионат 10:35
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новости вчера в 17:23
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Газета.Ru 06:19
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Российская газета 02:48
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Общество

Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена

Росавтодор утвердил проект строительства моста в Якутии через реку Лену, об этом 23 ноября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в комментарии ТАСС.
REGNUM 11:03
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Футбол

«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в 13-м туре чемпионата Италии — 3:1. Дубль оформил Гонсало Игуаин.
Спорт-Экспресс 11:05
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Политика

Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина

Вести.Ru 10:31
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Теннис

Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

РИА Новости 11:31
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Кино

Английские режиссеры получили инструкцию по съемкам откровенных сцен

Газета.Ru 10:47
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru вчера в 12:29
Политика

ФСБ опровергла кражу унитазов с украинских кораблей

Ранее в ВМС Украины заявили, что Россия "варварски" сняла с кораблей унитазы и оборудование.
Деловое.ТВ 21 ноября в 04:29
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Происшествия

В Самаре престижную BMW тушили канализационными стоками, есть видео

В одном из пабликов Самары появилось драматическое и комическое видео. На одной из трасс Самары загорелся очень недешевый автомобиль.
КП - Самара 08:00
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Общество

Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году

Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
BFM.ru 10:53
Политика

Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах

Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Коммерсантъ 09:28
Футбол

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru вчера в 21:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное