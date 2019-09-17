РПЛ

Sports.ruSports.ruКарпин о 20 очках и месте в ЛЧ: «Это вообще ни о чем не говорит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в 9-м туре РПЛ над «Ахматом» (2:1) заявил, что текущее положение команды в таблице ничего не значит.
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Карпин о 20 очках и месте в ЛЧ: «Это вообще ни о чем не говорит»

Sports.ruвчера в 17:08

Карпин после победы над «Ахматом» обратился к игрокам и фанатам «Ростова»

Чемпионат09:46

«Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре, молодцы». Карпин — о победе «Ростова» над «Ахматом»

Спорт-Экспресс10:01

«Дожали, дотерпели». Карпин поблагодарил игроков за победу над «Ахматом»

Матч ТВ10:28

Карпин — о победе над «Ахматом»: «Дожали, дотерпели при не самой лучшей игре. Молодцы!»

Sport24.ru10:27

Валерий Карпин: Спасибо всем за вчерашний вечер!

Советский спорт11:14

«Дожали, дотерпели». Карпин поблагодарил игроков за победу над «Ахматом»

Sportbox.RU10:28
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 18:50, Вашингтон
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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

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50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
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По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
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Новый смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

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Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

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Пенс вслед за Трампом заявил о боевой готовности войск США

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, что Соединенные Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
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Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»

Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 04:55
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Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона»

На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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В Москве суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии

В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Здоровье

Минздрав пересчитает получателей льготных лекарств

Минздрав РФ готовится внести всех получателей льготных лекарств в России в единый реестр.
Уралинформбюро вчера в 05:31
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Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу

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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
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Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
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Как «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

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Транзит российского газа через Украину вырос на фоне ситуации с OPAL

Транзит российского газа через Украину увеличился на фоне ситуации с OPAL, следует из материалов оператора газотранспортной системы (ГТС) Словакии — компании Eustream.
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
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Безбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар»

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Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

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Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
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Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Официальный представитель ВМС США сообщил изданию Popular Mechanics о подлинности видео, на которых засняты некие воздушные объекты.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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