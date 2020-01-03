Общество

RT на русскомRT на русскомКарпин о походе в кино: опять привели поспать на два часа

«Опять привели поспать часа на два», — подписал снимок футбольный специалист, предложив подписчикам угадать, какой фильм ему придётся смотреть «на этот раз».
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Карпин о походе в кино: опять привели поспать на два часа

RT на русском16:06

Карпин — о походе в кино с женой: «Опять привели поспать часа на два»

Sport24.ru15:26

«Привели поспать часа на два». Карпин сходил с женой в кино

Спорт-Экспресс15:39

«Опять привели поспать». Карпин опубликовал фото с женой во время похода в кино

Чемпионат15:49

Карпин – о походе в кино: «Привели поспать часа на два»

Бомбардир.ру15:52
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Кино

Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году

Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Snob.ru 10:57
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

Момент убийства Сулеймани с американского беспилотника MQ-9 Reaper попал на видео

Момент атаки на кортеж Касема Сулеймани в Багдаде@serious_war pic.twitter.com / aPqpvqAL27 — Серьезная Война (@ serious_war) January 3, 2020 Напомним, резидент США Дональд Трамп обвинил иранского генерала в причастности к убийствам и ранениям тысяч американцев и заявил, что он должен был быть ликвидирован ранее.
Российский Диалог 10:43
Происшествия

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Политика

Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Экономика сегодня 13:01
Армия и оружие

В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
DixiNews 02:13
Наука

Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями

Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru 03:19
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
RT на русском 16:56
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости 17:13
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Футбол

L’Equipe включил в символическую сборную года 5 игроков «Ливерпуля»

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Чемпионат 16:00
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Политика

СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

Как рассказал агентству экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес, PDVSA уже фактически передала контроль над производством партнерам по совместному предприятию.
РИА Новости 17:16
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Шоу-бизнес

Кэмерон Диас впервые стала мамой в 47 лет

StarHit.ru 15:30
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 15:12
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Гаджеты

NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
3DNews 01:06
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Общество

Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.
RT на русском 15:53
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Армия и оружие

Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
РБК 15:39
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Культура

Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".
Piter.tv 05:02
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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