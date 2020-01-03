Общество
RT на русскомКарпин о походе в кино: опять привели поспать на два часа
«Опять привели поспать часа на два», — подписал снимок футбольный специалист, предложив подписчикам угадать, какой фильм ему придётся смотреть «на этот раз».
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Кино
Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году
Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Армия и оружие
Момент убийства Сулеймани с американского беспилотника MQ-9 Reaper попал на видео
Момент атаки на кортеж Касема Сулеймани в Багдаде@serious_war pic.twitter.com / aPqpvqAL27 — Серьезная Война (@ serious_war) January 3, 2020 Напомним, резидент США Дональд Трамп обвинил иранского генерала в причастности к убийствам и ранениям тысяч американцев и заявил, что он должен был быть ликвидирован ранее.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Политика
Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Армия и оружие
В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани
Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
Наука
Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями
Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Футбол
L’Equipe включил в символическую сборную года 5 игроков «Ливерпуля»
Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями
Как рассказал агентству экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес, PDVSA уже фактически передала контроль над производством партнерам по совместному предприятию.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диас впервые стала мамой в 47 лет
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Общество
Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Армия и оружие
Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".