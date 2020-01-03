«Опять привели поспать часа на два», — подписал снимок футбольный специалист, предложив подписчикам угадать, какой фильм ему придётся смотреть «на этот раз».

Карпин о походе в кино: опять привели поспать на два часа

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Армия и оружие Момент убийства Сулеймани с американского беспилотника MQ-9 Reaper попал на видео Момент атаки на кортеж Касема Сулеймани в Багдаде@serious_war pic.twitter.com / aPqpvqAL27 — Серьезная Война (@ serious_war) January 3, 2020 Напомним, резидент США Дональд Трамп обвинил иранского генерала в причастности к убийствам и ранениям тысяч американцев и заявил, что он должен был быть ликвидирован ранее.

Происшествия На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

Политика Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Армия и оружие В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.

Наука Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.

Общество В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Гаджеты Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Общество Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.