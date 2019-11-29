Футбол
ProstoProSportКарпин обратился к болельщикам «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с клубной пресс-службой перед матчем против «Урала» в 18-м туре РПЛ. Встреча состоится 30 ноября и пройдет на домашней арене донского клуба.
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед игрой с «Уралом» рассказал о настроении команды и попросил болельщиков поддержать футболистов.ФК Ростоввчера в 17:09
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